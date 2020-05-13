«ترامب» يتمسك بإعادة فتح المدارس وإنهاء الحظر المفروض بسبب كورونا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على ضرورة إعادة فتح المدارس وإنهاء الحظر المفروض بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم بشأن مستجدات كورونا، إنه تفاجأ بالتصريحات غير المقبولة لمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية حول مخاطر إعادة فتح البلاد قريبًا، وفق قناة "NBC" نيوز الأمريكية.وكشف ترامب عن أن الولايات المتحدة أجرت حتى اليوم 10 ملايين فحص كورونا حتى الآن، لتعتبر أكبر دولة تقوم بهذا الفحص مقارنة بعدد سكانها.وبشأن صحة نائبه مايك بنس الذي يخضع لعزل ذاتي، قال الرئيس الأمريكي: "لم ألتق نائبي مايك بنس منذ فترة قليلة وسنظل على تباعد لوقت قصير كإجراء احترازي ضد كورونا".وكان البيت الأبيض أعلن أمس الثلاثاء أن مايك بنس سيظل بعيدا لفترة عن ترامب بسبب اإصابة مقربين من بنس بكورونا منذ فترة وسط مخاوف من اصابته هو الآخر.يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 80 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بخلاف إصابة أكثر من 1.3 مليون فرد بالوباء، لتتصدر أمريكا قائمة الإصابات والوفيات على مستوى العالم.