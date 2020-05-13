مدير مستشفى المطرية يكشف عدد إصابات الفريق الطبى بالمستشفى

قال الدكتور محمد صفي الدين، مدير مستشفى المطرية التعليمي، إن عدد إصابات الطاقم الطبي والإدارى بالمستشفى، بلغ حتى الآن 19 حالة إيجابية من إجمالى 54 عينة.وتابع صفي الدين، في تصريحات صحفية، أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإدارى عن طريق ممرضة توفى حماها نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكانت مخالطة له.وأكد أن العمل منتظم داخل المستشفى، وفور ظهور أي عدوى يتم تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتعقيم والتطهير الكامل للمكان، وتتم المتابعة من إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى، وعرض تقرير على لجنة مكافحة الأزمات بالمستشفى على مدار الـ24 ساعة.وأضاف أنه تم حصر جميع المخالطين من الفريق الطبي والعاملين، وإجراء مسح وتحاليل لهم، وننتظر نتائج أخرى خلال الساعات المقبلة.