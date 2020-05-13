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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل الاختيار الحلقة 20.. هروب هشام عشماوي إلى ليبيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:53 م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
أمير محمد خالد
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي هشام عشماوي.

تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الاختيار

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل "الاختيار" بقيام المنسي بالحديث مع أحد الضباط أصدقائه بالكتيبة ويؤكد له أن عشام عشماوي وعماد عبدالحميد هما من قاما بتنفيذ حادث الفرافرة، كما أن عشماوي يقرر السفر إلى ليبيا ليستكمل عملياته التكفيرية من هناك نظرا لضيق الأمور عليهم في مصر، كما يقرر أبو سعد الجنوبي الانتقال لسيناء ويرفض السفر مع عشماوي إلى ليبيا، ويستعين المنسي بالشيخ رمضان عبدالمعز لرفع الروح المعنوية لجنود كتيبته ولتأكيد لهم أنهم على حق والتكفيريين على باطل.

كما تشهد الحلقة الجديدة انتهاء خدمة المنسي في سيناء ويتم نقله منها وفي مشهد محزن كان يودع أصدقائه بالكتيبة من الجنود والضباط، كما يتذكر المنسي والده أثناء قيامه بالإفطار في رمضان مع والدته ويتمنى الاستشهاد والالتحاق به وتغضب منه زوجته بشدة، ويقوم المنسي بزيارة سعد ووالدته لتقديم واجب العزاء في وفاة عبدالله.

هشام عشماوي يهرب لليبيا فى الحلقة 20 من الاختيار


وتنتهي الحلقة بهروب كل من هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته أحمد العوضي وعماد عبدالحميد الذي يقدم شخصيته عابد عناني، إلى أجدابيا في ليبيا واستقبلهما هناك مفتي التكفيريين بفرح وسعادة غامرة.

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انتهاء خدمة المنسي في سيناء


"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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