الاختيار الحلقة 20.. انتهاء خدمة أحمد المنسي في سيناء





تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الاختيار

تعرض أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار" بعد قليل على قناة on e وتحمل اسم "الطريق للجنة" ويحل الشيخ رمضان عبدالمعز، ضيف على الحلقة الجديدة، التي تشهد انتهاء خدمة المنسي في سيناء ويتم نقله منها وفي مشهد حزين يودع أصدقاءه بالكتيبة من الجنود والضباط.





انتهاء خدمة أحمد المنسي في سيناء



كما يتذكر المنسي والده أثناء قيامه بالإفطار في رمضان مع والدته ويتمنى الاستشهاد والالتحاق به وتغضب منه زوجته بشدة، ويقوم المنسي بزيارة سعد ووالدته لتقديم واجب العزاء في وفاة عبدالله، ولكن والدة سعد وعبدالله ترفض العزاء وتطلب من المنسي ثأر نجلها ممن قتلوه ويعدها بذلك.



"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.



اقرأ أيضًا | ظهور رمضان عبدالمعز فى الحلقة 20 من مسلسل الاختيار كما يتذكر المنسي والده أثناء قيامه بالإفطار في رمضان مع والدته ويتمنى الاستشهاد والالتحاق به وتغضب منه زوجته بشدة، ويقوم المنسي بزيارة سعد ووالدته لتقديم واجب العزاء في وفاة عبدالله، ولكن والدة سعد وعبدالله ترفض العزاء وتطلب من المنسي ثأر نجلها ممن قتلوه ويعدها بذلك."الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي هشام عشماوي.