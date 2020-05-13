آمنه نصير: جينات المسلمين والأقباط في مصر متقاربة

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر بعد إتمام صلح الحديبية نشر الإسلام في عدد من الدول المجاورة للمدينة، وأرسل بالفعل رسائل إلى قادة تلك الدول من أجل الدخول إلى الإسلام.وأضافت أستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائها ببرنامج "نور النبى"، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، أنه في ذلك الحين كانت مصر تحكم من خلال حكمين الأول هو حكم المقوقس عظيم القبط، والثانى هو الحكم الغربى الرومانى.ولفتت أستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى المقوقس كان مفادها "أسلم تسلم"، وتعامل المقوقس مع تلك الرسالة باحترام شديد، موضحة أن جينات المسلمين والأقباط في مصر متقاربة للغاية ولا يمكن لأحد أن يفرق بينهما.وفى وقت سابق قالت آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية، إن إبليس وسوس لآدم وحواء فى الجنة عبر التواصل الروحي، كي يخرجهما منها.وأضافت نصير، خلال برنامج «نور النبي» الذى يقدمه حمدي رزق على قناة « صدى البلد»، أنه ليس شرطا للشيطان أن يتجسد حتى يوسوس للبشر، بل عن طريق التواصل الروحي.وأكدت آمنة نصير، أن الشيطان لا يعتمد على الدخول داخل الإنسان، ولم يتجسد داخل الجنة، حتى يصل إلى آدم وحواء، بل وسوس إليهما عن طريق التواصل الروحي.