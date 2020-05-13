ضبط 935 قضية تموينية و269 محلا مخالف لقرارات الحظر

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملاتها لمراقبة الأسواق وضبط مخالفي قرارات الحظر، حيث تم ضبط 296 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم.كما تم ضبط 935 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 190 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 296 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومن بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم، والمقاهي، والكافيتريات، والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامةوتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية،لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.