محافظ البحر الأحمر: نناقش ملف عودة السياحة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المواطنين العائدين من السعودية أنهوا فترة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالبحر الأحمر، ولم تظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا ونتيجة التحليل الخاصة بهم كانت سلبية.وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لم نقدم شيئًا زيادة والتجهيزات التي تم إعدادها ليست مبالغ فيها، والمواطنون كانوا ملتزمين".وأكد حنفى أنه كان هناك متابعة يومية صباحا ومساء للعائدين من الخارج في الحجر الصحي، مضيفا أنه ذهب للعائدين ومنحهم هدايا وطلب منهم "السماح" لو حدث تقصير من المحافظة.وأشار إلى أن المحافظة استقبلت أكثر من 5 آلاف عائد من الخارج في مدن مرسى علم وسفاجا والغردقة.وأوضح أنه تمت مناقشة ملف عودة السياحة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة، مردفا: "تحدثنا عن شروط شديدة سيتم تطبيقها على الفنادق".واستكمل، أنه اتفق على أن الفندق الذي لا يلتزم بالإجراءات الموضوعة من قبل وزارتي السياحة والصحة، بنسبة 100 % سيتم "غلقه بالتليفون" وسحب ترخيصه لمدة عامين.وأوضح أن نظام "الأوبن بوفيه" لن يكون مسموحًا به في حال فتح الفنادق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وتابع أن الفنادق لم تتلق الحجوزات الكافية لفتحها، مشيرا إلى أن فتح المنشآت السياحية قد يستغرق وقتًا.وأكد أنه تم اكتشاف عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا على متن إحدى الرحلات القادمة من واشنطن، وتم التعرف على إصابتهم في إطار الكشف المبدئي بالمطار، ومن ثم عزلهم فورًا.