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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-5-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:21 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-5-2020 فى البنوك المصرية، حيث تحدد البورصات العالمية سعر الدولار بشكل يومي أو أكثر من مرة في اليوم، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة حيث إنها الأولى في العالم في الاقتصاد والاستيراد والتصدير وهي العملة الرسمية لمعظم دول العالم، ولذلك فيترقبها الكثيرون سواءا كانوا مستثمرين أو تجار أو مواطنين عاديين ممن اغتربوا عن بلادهم من أجل لقمة العيش.

في نبذه مختصرة تنشر الدستور بعض العملات الأكثر تداولا في مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2020:

سعر الدولار اليوم الاربعاء 13-5-2020


وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع.

بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.

بنك قناة السويس بلغ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

وكانت هناك مبادرات دعم قطاع السياحة، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال 2020، والتعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا.

يذكر أن الطلب المقدم من رئاسة الوزراء بشأن الحصول على تمويل سريع من الصندوق تمت مناقشته من جانب مجلس مديري صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين.

 ويأتي ذلك بعد أن أعلن الصندوق عن موافقة مبدئية على الطلب، وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، واستقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، رغم عدم استقرار الأوضاع عالميًا.

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