سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-5-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الاربعاء 13-5-2020

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع.



وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق. بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.



بنك قناة السويس بلغ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.



وكانت هناك مبادرات دعم قطاع السياحة، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال 2020، والتعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا.



يذكر أن الطلب المقدم من رئاسة الوزراء بشأن الحصول على تمويل سريع من الصندوق تمت مناقشته من جانب مجلس مديري صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين.





ويأتي ذلك بعد أن أعلن الصندوق عن موافقة مبدئية على الطلب، وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، واستقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، رغم عدم استقرار الأوضاع عالميًا.