الجيش الليبي يحبط هجوما للميليشيات بمحور الرملة

أفادت "بوابة إفريقيا" الاخبارية الليبية، بأن الجيش الوطني الليبي تصدى، مساء اليوم، لهجوم ومحاولة تقدم لمليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بمحور الرملة جنوب العاصمة طرابلـس.يأتي ذلك فيما أفاد المكتب الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، قبل ساعة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتمكن الدفاعات الجوية التابعة للجيش، اليوم، من إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب منطقة الشويرف.وأوضحت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، أن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط المسيرة التركية التابعة للوفاق في وادي الرتم قرب منطقة الشويرف غرب بوقرين.هذا، وبحسب الصحف المحلية، فإنه لا تزال الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي أبرز سمات الوضع في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات العنيفة في منطقة الرملة محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الوفاق، وسط تساقط للقذائف المدفعية الثقيلة قرب منطقة السواني بن آدم جنوب العاصمة.