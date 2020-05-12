رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد تعافيهما.. زوجان يتبرعان بالبلازما لإنقاذ مرضى كورونا بأسوان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:12 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
كشف محمد عبدالفتاح، الزوج المتبرع بالبلازما لمواجهة فيروس كورونا، تفاصيل مبادرته لإنقاذ حياة مرضى كورونا، قائلًا إن "التبرع كله لله، ولا أعلم لمن سيذهب هذا التبرع".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بهذه المبادرة هو وزوجته بعد تعافيهما من الإصابة بكورونا.

وذكر أن فصيلة دمه B+ وتم سحب دم منه بقدر كيس دم كامل تقريبا 650 سنتيمترا، وبعد مرور ساعة اتصل عليه الطبيب المختص ليخبره أن نتائج العينات جميعها سليمة تماما وخالية من فيروس كورونا ومن باقي الأمراض.

يذكر أن محمد عبد الفتاح عبد العزيز، موظف من محافظة أسوان، يبلغ من العمر 44 سنة، متزوج من أسماء عسران محمد، 35 سنة، ولديه 3 أطفال: "كريم" 9 سنوات، و"فريدة" 6 سنوات، و"سليم" 3 سنوات، كان عائدا من إحدى الدول الأجنبية وبعد عودته أصيب بمرض "كورونا" المستجد، وانتقلت العدوى إلى زوجته وأولاده، وبعد فترة قضاها في الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصي خرج برفقة زوجته وأولاده وعادا مرة أخرى لممارسة حياتهما الطبيعية يوم 8 أبريل الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء السودان لنظيره الإثيوبى: يجب التوصل لاتفاق ثلاثى قبل ملء سد النهضة

وفاة الفنان إبراهيم نصر.. والصلاة عليه اليوم من الأزبكية

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 19.. وداع شهداء الفرافرة

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»