بعد تعافيهما.. زوجان يتبرعان بالبلازما لإنقاذ مرضى كورونا بأسوان

كشف محمد عبدالفتاح، الزوج المتبرع بالبلازما لمواجهة فيروس كورونا، تفاصيل مبادرته لإنقاذ حياة مرضى كورونا، قائلًا إن "التبرع كله لله، ولا أعلم لمن سيذهب هذا التبرع".وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بهذه المبادرة هو وزوجته بعد تعافيهما من الإصابة بكورونا.وذكر أن فصيلة دمه B+ وتم سحب دم منه بقدر كيس دم كامل تقريبا 650 سنتيمترا، وبعد مرور ساعة اتصل عليه الطبيب المختص ليخبره أن نتائج العينات جميعها سليمة تماما وخالية من فيروس كورونا ومن باقي الأمراض.يذكر أن محمد عبد الفتاح عبد العزيز، موظف من محافظة أسوان، يبلغ من العمر 44 سنة، متزوج من أسماء عسران محمد، 35 سنة، ولديه 3 أطفال: "كريم" 9 سنوات، و"فريدة" 6 سنوات، و"سليم" 3 سنوات، كان عائدا من إحدى الدول الأجنبية وبعد عودته أصيب بمرض "كورونا" المستجد، وانتقلت العدوى إلى زوجته وأولاده، وبعد فترة قضاها في الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصي خرج برفقة زوجته وأولاده وعادا مرة أخرى لممارسة حياتهما الطبيعية يوم 8 أبريل الماضي.