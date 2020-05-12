رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري قلب يوضح سر الأعمار الطويلة لقدماء المصريين (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:36 م
جمال شعبان
جمال شعبان
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن القدماء المصريين كانت خبرتهم كبيرة في الوقاية من القلب ولذلك كانوا يعيشون أعمارا أطول.

وأضاف شعبان، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن القدماء المصريين كانوا لا يملكون سيارات، ولهذا كانوا يمشون كثيرا والمشي له فوائد عديدة للقلب.

وأوضح أن الكسل يعني قلب هابط، محذرا من الكرش والسمنة لأنهما يزيدان من تراجع القوة الجنسية ويعملان على ارتفاع الضغط والدهون الثلاثية ويزيد من أمراض القلب، مشددا على أهمية التخلص من الكرش، مؤكدا أن الحركة مع النظام الغذائي تساعد على حرق الدهون.

وقدم الدكتور جمال شعبان، روشتة سريعة للحفاظ على صحة القلب، قائلا: «اهتم دائما بالوقاية للحفاظ على صحة القلب، خاصة أن فاتورة أمراض القلب مكلفة لأي دولة وهو ما اشتكت منه الولايات المتحدة عام 2005».

وتابع: «من أهم العناصر اللازمة للحفاظ على صحة القلب تناول كمية قليلة من الطعام، والحفاظ على الحركة باستمرار ومنع التدخين وضبط الضغط والسكر والكوليسترول والابتعاد عن التوتر والغضب».

وأضاف: «سلامة القلب تبدأ من المعدة دائما، كون امتلاء المعدة يتطلب زيادة نشاط القلب 15%، ولهذا لا يجب النوم بعد تناول الطعام تجنبا لحدوث جلطات بالقلب والمخ».

وتابع: «يفضل تناول عشاء خفيف جدا كثمرة موز أو جبن، ومن المهم عدم إهمال وجبة الإفطار، فضلا عن أهمية تجنب استخدام السمن الصناعي»، مؤكدا أهمية تناول الفواكه والخضراوات الطازجة للقلب، محذرا من استخدام الزيت قائلا: «حينما يوضع على النار أصبحت درجة خطورته كالسمن الصناعي».

ونصح شعبان، بالتحرك بشكل مستمر للحفاظ على صحة القلب، قائلا: «دائما أتأمل الصلاة والآيات القرآنية التي تدعو إلى السير في الأرض والتأمل كون كل ذلك يتطلب حركة، فضلا عن الحديث النبوي الذي نصح بالهرولة»، مؤكدا أن الحفاظ على المشي لمدة 45 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام أسبوعيا يحافظ على صحة القلب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

رئيس وزراء السودان لنظيره الإثيوبى: يجب التوصل لاتفاق ثلاثى قبل ملء سد النهضة

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»