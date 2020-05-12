استشاري قلب يوضح سر الأعمار الطويلة لقدماء المصريين (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن القدماء المصريين كانت خبرتهم كبيرة في الوقاية من القلب ولذلك كانوا يعيشون أعمارا أطول.وأضاف شعبان، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن القدماء المصريين كانوا لا يملكون سيارات، ولهذا كانوا يمشون كثيرا والمشي له فوائد عديدة للقلب.وأوضح أن الكسل يعني قلب هابط، محذرا من الكرش والسمنة لأنهما يزيدان من تراجع القوة الجنسية ويعملان على ارتفاع الضغط والدهون الثلاثية ويزيد من أمراض القلب، مشددا على أهمية التخلص من الكرش، مؤكدا أن الحركة مع النظام الغذائي تساعد على حرق الدهون.وقدم الدكتور جمال شعبان، روشتة سريعة للحفاظ على صحة القلب، قائلا: «اهتم دائما بالوقاية للحفاظ على صحة القلب، خاصة أن فاتورة أمراض القلب مكلفة لأي دولة وهو ما اشتكت منه الولايات المتحدة عام 2005».وتابع: «من أهم العناصر اللازمة للحفاظ على صحة القلب تناول كمية قليلة من الطعام، والحفاظ على الحركة باستمرار ومنع التدخين وضبط الضغط والسكر والكوليسترول والابتعاد عن التوتر والغضب».وأضاف: «سلامة القلب تبدأ من المعدة دائما، كون امتلاء المعدة يتطلب زيادة نشاط القلب 15%، ولهذا لا يجب النوم بعد تناول الطعام تجنبا لحدوث جلطات بالقلب والمخ».وتابع: «يفضل تناول عشاء خفيف جدا كثمرة موز أو جبن، ومن المهم عدم إهمال وجبة الإفطار، فضلا عن أهمية تجنب استخدام السمن الصناعي»، مؤكدا أهمية تناول الفواكه والخضراوات الطازجة للقلب، محذرا من استخدام الزيت قائلا: «حينما يوضع على النار أصبحت درجة خطورته كالسمن الصناعي».ونصح شعبان، بالتحرك بشكل مستمر للحفاظ على صحة القلب، قائلا: «دائما أتأمل الصلاة والآيات القرآنية التي تدعو إلى السير في الأرض والتأمل كون كل ذلك يتطلب حركة، فضلا عن الحديث النبوي الذي نصح بالهرولة»، مؤكدا أن الحفاظ على المشي لمدة 45 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام أسبوعيا يحافظ على صحة القلب.