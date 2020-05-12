مصر تعيد 455 مواطنًا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 455 مصريا عالقا من 3 دول عبارة عن "195 من الكويت، و85 من السعودية، و180 من الإمارات" على متن 3 رحلات استثنائية، وتم نقلهم إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي لقضاء 14 يوما هناك، في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.وتضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعودتهم.