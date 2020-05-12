الجزائر ترسل تبرعات للجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا

شهد فاروق شيالي، وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري، وكاتب الدولة (وزير الدولة) المكلف بالجالية والكفاءات بالخارج، رشيد بلدهان، اليوم الثلاثاء، إرسال تبرعات تحتوي على مواد غذائية لصالح جمعيات خيرية جزائرية بفرنسا، انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.يأتي إرسال هذه التبرعات في إطار مساعدة الصائمين من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.وقال بلدهان، في تصريحات للصحفيين، إن "وزارة الشئون الخارجية أسهمت في عملية إرسال هذه المساعدات التي منحها رجال أعمال وصناعة من خلال جمع 11 طنا من المواد الغذائية"، موضحا أن هذه المساعدات سيتم إرسالها إلى كل من مدن مرسيليا وليون ونيس وغرونوبل وسانت إيتيان.وأضاف: "لقد قمنا بإرسال مصاحف من القرآن الكريم للجالية الجزائرية والمساجد بفرنسا"، مشيرا إلى أن هذا العمل التضامني تم تحقيقه بفضل مساهمة رجال الأعمال الجزائريين وشركة الخطوط الجوية الجزائرية، لافتا إلى أن الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا استلمت، اليوم الثلاثاء، مساعدات طبية مما يعكس العلاقات الأخوية القوية والمتينة، وكذا التضامن الذي يربط الجزائريين في الداخل والخارج.