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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: تطهير وتعقيم الشوارع في أوقات الحظر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:32 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والميادين والمنشآت العامة والخدمية، خلال ساعات الحظر تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة طنطا، والتي رافقه خلالها الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعادل داود رئيس حي أول، والعميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور بالغربية.

وتفقد المحافظ، شوارع البورصة والخان وأحمد ماهر ومنطقة السيد البدوي والمحطة وسيجر وميدان ستوته بحي أول طنطا، وشوارع سعيد والحلو وحسن رضوان والأشرف ومنطقة الكورنيش بحي ثان طنطا.

وخلال جولته، طاب من مدير إدارة المرور، بمتابعة الحركة المرورية بالشوارع وضبط المخالفين والعمل على تيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المشاة.

كما أصدر تعليماته المشددة لرئيس حي أول وثان طنطا برفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع وأمام المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكذلك تطهير وتعقيم الشوارع في أوقات الحظر.

كما وجه برفع القمامة بكافة شوارع حي أول وثان طنطا ومنع النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والحفاظ علي نظافة الشوارع.

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