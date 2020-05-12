الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعى «أون لاين» (فيديو)

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي من مكتبه بمقر المطرانية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص نيافته على تقديم العظة الأسبوعية دون حضور، منذ تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.وتواصل إيبارشية أسيوط تحت رعاية الأنبا يؤانس تقديم عظات روحية بشكل منتظم من قرار المجمع المقدس بتعليق الصلوات بشهر مارس الماضي، حيث أطلقت الإيبارشية سلسلة عظات روحية بعنوان "رسائل سماوية" يقدمها كهنة الإيبارشية، بهدف الدعم الروحي للأقباط هناك بالفترة الراهنة.كما تنقل قناة لوجوس القبطية منذ أسبوعين عظة الأنبا يؤانس مباشر، في إطار اهتمامها لنقل عظات الأساقفة والكهنة للأقباط كبديل عن إغلاق الكنائس حتى الحد من انتشار فيروس كورونا.