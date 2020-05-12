خالد الجندى: لدينا فتويان بخصوص الزكاة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خناقة مفتعلة من البعض عن قيمة الزكاة، لافتا إلى أن هناك فتوتين بخصوص الزكاة، الأولى تقول 2.5% من أصل المبلغ، أو 10% من الربح.وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: أن الفتوتين معتمدتين من الأزهر ودار الافتاء، موضحا أن الفتوى الخاصة بـ10% تكون لحالات خاصة، معلقا: "كل واحد يشوف اللي يناسبه ويختار ما يفعله".