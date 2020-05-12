أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إصابة شيرين فراج عضو مجلس النواب بفيروس كورونا، مؤكدا أنها في مستشفى العزل بالقصر العيني الفرنساوي.وعن طريقة التعامل مع المخالطين لها داخل المجلس، قال الأمين العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم تبلغوا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وسيتم فحص جميع النواب المخالطين للنائبة المصابة بالفيروس.وأوضح الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم تعقيم أماكن الجلسات العامة، مشيرا إلى أن المجلس يطبق كافة المعايير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.