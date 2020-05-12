رمضان عبدالمعز يوضح مفهوم خاطئ عن قرآن الفجر (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن قرآن الفجر، المذكور فى الآية الكريمة (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)، هو القرآن الذى يتم تلاوته أثناء الصلاة، وليس الذى يتم تلاوته عبر مكبرات الصوت.وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "فى مصر وبعض القرى بيشغلوا القرآن عبر مكبرات الصوت، وإنما المقصود به القرآن الذى يُقرأ أثناء الصلاة ويكون مشهودًا أى تسمعه الملائكة".