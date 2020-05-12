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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زامبيا تغلق الحدود مع تنزانيا لمكافحة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:30 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أغلقت زامبيا بشكل مؤقت حدودها مع تنزانيا لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مؤجلة صادراتها الرئيسية من النحاس عبر دار السلام.

وأمر رئيس زامبيا إدجار لونجو يوم الأحد بإغلاق الحدود بعد أن سجلت بلدة ناكوندي الحدودية 76 حالة إصابة بكوفيد-19 وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا في أعلى عدد إصابات سجلته زامبيا، ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، خلال يوم واحد.

وقال مالوزو سيشون وزير إقليم موتشينجو لرويترز بالتليفون "لدينا عدد كبير من الشاحنات بحاجة للحصول على تصريح للخروج من زامبيا".

وقال سيشون إنه سيتم إعطاء أولوية للشاحنات التي تدخل زامبيا محملة بسلع أساسية مثل الوقود والإمدادات الطبية والمواد الغذائية، ولم يتسن له تحديد مدة إغلاق الحدود.

وذكر وزير الصحة في زامبيا شيتالو شيلوفيا أن عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد ارتفع إلى 267 حالة يوم الأحد وحالات الوفاة إلى سبع حالات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تنزانيا بها 509 حالات إصابة مؤكدة بكورونا و21 حالة وفاة. لكن الحكومة تعرضت لانتقادات لعدم تقديمها آخر المعلومات بانتظام عن حجم تفشي كورونا في البلاد واتهمتها المعارضة بالتكتم.

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