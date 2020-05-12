وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

تتزايد معدلات البحث عن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي من خلال وزارة القوى العاملة موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة القوى العاملة 2020 manpower





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صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي





ويقدم الدستور أخر أخبار منحة الـ500 جنيه العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي من خلال وزارة القوى العاملة موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة .





تصل قيمة منحة الـ 500 جنيه التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجمالي 1500 جنيه موزعة على 3 أشهر، وتستكمل هيئة البريد من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات اليوم وحتى بعد غد الخميس، صرف الدفعة الأولى مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





عدد العمال الذين صرفوا منحة الـ500 جنيه بعد التسجيل خلال وزارة القوى العاملة 2020 موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة





صرح الوزير محمد سعفان، بصرف 48 ألفًا و177 مستحقًا المنحة، أمس الإثنين، من خلال 2911 منفذًا للبريد على مستوى 27 محافظة ، ويتبقى 48 ألفًا و177 مستحقًا، ويتبقى 688 ألفا و991 ألفًا يصرفون حتى الساعة الرابعة عصرًا من بعد غد الخميس آخر يوم في الصرف للمتخلفين.





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وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصى المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانًا لسلامة المستحقين.





وزارة القوى العاملة 2020 الخط الساخن 142

في اطار متابعة صرف دفعات منحة الرئيس السيسي خصصت وزارة الاتصالات الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.





موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي





لم تعلن الوزارة حتى الن عن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي الـ500 جنيه، فيما أوضحت إجراءات جديد سوف يتم الإعلان عنها قبل عيد الفطر المبارك والتي سيكون الصرف فيها بكارت مسبوق الدفع مربوطًا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.





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ولفت الوزير إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سيقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون، و37 ألفًا، و324 مستحقًا، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل يصل إلى مليار و18 مليونَا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة بذلك.





شكاوى القوى العاملة

قررت الوزارة عدم استقبال شكاوى القوى العاملة بشكل ورقي خلال هذه الفترة وذلك بإدارات خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات التابعة لها أو بمكاتب وكلاء الوزارة بالمديريات والمحافظات المختلفة.





وتم تخصيص خط ساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg



