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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النقد الدولى: كورونا يؤثر بشدة على البيانات الاقتصادية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:40 م
كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا
وكالات
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إنه من "المرجح جدًا" أن يجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعاته للنمو العالمي لأن فيروس كورونا يلحق ضررًا بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر عن بعد برعاية فاينانشيال تايمز: "البيانات الواردة من دول كثيرة هي أسوأ من توقعاتنا المتشائمة بالفعل... من المرجح جدًا أن نصدر تحديثًا لتوقعاتنا في وقت ما من يونيو، وفى تلك المرحلة... فإن توقعاتنا هي أنه ستكون هناك أخبار أسوأ بعض الشىء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".

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