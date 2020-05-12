القبض على مسئولين بالضرائب وإسكان بنى سويف بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، بتهمة الرشوة.وكشفت الهيئة في بيان لها عن أن المتهم حصل وتقاضي مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع بلاستيك مقابل قيام المتهم بالإخلال بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المصنع بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.‏كما اُلقى القبض أيضًا على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند إليهم بعض المشروعات من مديرية الإسكان، وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها بحوالى ٢٥٠ ألف جنيه، وكذلك تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد.وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها.