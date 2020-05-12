اللقطات الأولى لاندلاع حريق فى ناقلة نفط بإندونيسيا (فيديو)

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى للحريق الذي اندلع في ناقلة نفط بأحد أكثر الموانئ ازدحامًا في إندونيسيا، وتسبب في إصابة 22 شخصًاعلى الأقل.ووفقًا للقناة سمع دوي انفجارين قبل وقت قصير من اندلاع الحريق في ناقلة النفط "جاغ ليلا" التي يبلغ طولها 250 مترًا، وتصاعد دخان أسود كثيف فوق مكان الحادث.وقال قائد الشرطة المحلية إن عناصر أجهزة الطوارئ نقلوا 22 بحارًا مصابًا إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن عشرات آخرين لا يزالون محاصرين في الناقلة.