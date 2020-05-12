توريد 128.6 طن قمح بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 128653 طن قمح من المزارعين.ولفت إلى أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.وأشار إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفًا و742 فدانًا، بزيادة 21 ألفًا و439 فدانًا عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3 أطنان، والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألفًا و333 طنًا عن العام الماضي.