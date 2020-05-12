5 قتلى فى حريق مستشفى بسان بطرسبورغ الروسية

قتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء، في مستشفى في مدينة سان بطرسبورج، حسب مصدر في وزارة الطوارئ الروسية.وأفاد المصدر لـفرانس برس: "ذهب خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150"، إثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، حسب وكالة أنباء تاس، التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19.