هيفاء وهبى تسبّ مدير أعمالها السابق وتصفه بـ«أثنى الأسد»

تطاولت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بالسب والقذف على مدير أعمالها السابق المنتج محمد وزيري، وذلك بعد أن قام الأخير بنشر صورة تجمعه بالمحامي أشرف عبدالعزيز وعلق عليها: "خسرتني للأبد وكلمة وقولتها.. لعبت مع الأسد يبقي استحمل بقى".وردت النجمة اللبنانية عليه عبر الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" بالتطاول عليه بالسب والقذف حيث كتبت: "أول مرة بشوف... (لفظ يطلق على أنثى الأسد) بيقول على نفسه أسد".يشار إلى أن "وزيري" ترك إدارة أعمال هيفاء وهبي منذ فترة طويلة، واتجه للإنتاج وأول أعماله كان فيلم يحمل اسم "أشباح أوروبا"، وكان من المفترض طرحه الشهور الماضية، ولكن تم تأجيله وسيتم عرضه بالسينمات في مصر والوطن العربي فور أنتهاء أزمة وباء كورونا العالمي، والفيلم من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وإخراج محمد حماقي.ومؤخرا تقدمت هيفاء وهبي بدعوي قضائية ضدد "وزيري" عن طريق محاميها في مصر ياسر قنطوش بالنصب عليها في مبلغ مالي يقدر بـ٦٣ مليون جنيه.وكان من المقرر أن تخوض هيفاء وهبي سباق رمضان بمسلسل "أسود فاتح"، ولكن تم تأجيله بعدما أوقفت الجهة المنتجة تصويره بسبب تفشي وباء كورونا، ومن المفترض استكمال تصويره فور انتهاء الأزمة، ويشاركها بطولته كل من أحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز ومن إخراج كريم العدل وإنتاج صادق الصباح.