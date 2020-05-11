«الديهى»: «الإرهابي محمد ناصر بيزايد على مشايخنا»

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الإخواني الهارب إلى تركيا، محمد ناصر، الذي انتقد ما تقوم به الدولة المصرية من منع للصلاة في المساجد بسبب جائحة كورونا، معقبًا: "محمد ناصر إللي عمره ما عطر جبهته بالركوع أو السجود لله بينتقد منع الصلاة في المساجد في مصر بسبب كورونا".وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن "محمد ناصر إللي طول عمره بيتكلم عن الخمرة والنسوان وإللي راح تركيا وبيتكلم بطريقتهم عشان ياكل عيش، أصبح يتحدث عن الصلاة والمساجد".وتابع الديهي: محمد ناصر بيزايد على إيمان وفكر ومشايخ مصر، معقبًا: "بطلوا ده واسمعوا ده".في وقت سابق، أكدت وزارة الأوقاف أن المسموح به في المساجد في ظل أزمة كورونا هو رفع أذان النوازل دون سواه، في المساجد دون الزوايا والمصليات.وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه الشكر والتقدير إلى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي، الدكتور شوقي علام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيسها الدكتور أسامة العبد، وسائر العلماء المحترمين- على دعمهم الكبير جميع قرارات وزارة الأوقاف المصرية بشأن تعليق الجُمع والجَماعات، وتأكيدهم جميعًا على الالتزام بجميع قرارات مؤسسات الدولة الوطنية الوقائية من فيروس كورونا، في شرعية الحفاظ على النفس من كل ما يعرضها لخطر الهلاك.