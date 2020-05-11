جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات

أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، والتى تشمل رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، بإجمالي طول 35 كيلومتر.وأوضح "رئيس جهاز 6 أكتوبر"، أن الأعمال تشمل أعمال رفع كفاءة تنفيذ الأعمال الصناعية للكبارى والأنفاق وكباري المشاة، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسط من تقاطعه مع طريق الفيوم، مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كيلومتر².وأعلن "الشربيني" أن هدف تلك المشروعات تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة، بناء على توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة دفع الأعمال بمشروعات الطرق بمدينة ٦ أكتوبر والانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة.