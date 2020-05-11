حلمي بكر يبكي في «شيخ الحارة» بسبب ابنته: «مبشوفهاش»

أجهش الملحن الكبير حلمى بكر بالبكاء خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، أثناء الحديث عن ابنته.وقال حلمي: «مراتي خدت البنت من يوم ما اتطلقت ومبشوفهاش، البنت ذكية وبتحاول تكلمني وبتقولي يا بابا وحشتني، لكن أمها بتقفل التليفون كل ما تشوفها».وكشف حلمي بكر أن طليقته سلطت عليه بلطجية، قائلا: «جابت بلطجية وضربونى وكلت علقة موت، هل ده يصح لراجل كبير له اسم في كل مكان».وتابع: «بنتي بقالها 33 يوم بتقولي بابي وحشتني، وتكلمني تقولي بابا حلمت بيك إن في ناس مزعلينك وأنا جيت شربتك ميّه، وفجأة أمها تقطع التليفون بينا».ووجه بكر رسالة إلى المسئولين يطالبهم خلالها بتغيير قانون الحضانة.من ناحية أخرى، قال بكر إن أهم صوت نسائي مصري هو آمال ماهر وهي رقم واحد لأنها «بتقول إبداعات حسية»، مردفًا: «المطرب مش صوت بس في حاجات كتيرة مثل الإدارة والذكاء، وأعتقد إنه حصلها خلل بسبب إنها تركت محسن جابر ثم عادت له مرة أخرى، وأقول لها، فكري كويس في اختياراتك».