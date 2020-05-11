تفاصيل اجتماع النائب العام بنيابات الاستئناف

اجتمع المستشار النائب العام حمادة الصاوي، اليوم الاثنين بالمستشارين رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية "الاجتماع المرئي عن بُعد" "conference call" التي أعدتها إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية عَبر تطبيق "Skype" باستخدام خطوط مؤمنة للربط بين الحضور.وعُقد الاجتماع بين النائب العام ورؤساء الاستئناف الكائنة مقارهم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وطنطا والدقهلية وبني سويف وأسيوط وقنا.وأعرب النائب العام للحضور في مُستهل الاجتماع عن تهانيه بحلول شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، وتمنياته بتجاوز البلاد الظروف الراهنة التي تمر بها خلال مواجهتها فيروس "كورونا" المستجد بأمان وسلام، وعودة الحياة إلى طبيعتها وإلى أفضل مما كانت عليه، وأنه آثر عقد الاجتماع بتلك التقنية مواكبةً لتلك الظروف وحفاظًا على السلامة العامة للأعضاء؛ لتداول بعض النقاط مع الحضور تقييمًا للعمل خلال الفترة السابقة وكيفية الاستفادة منها مُستقبلًا.ووجه النائب العام الشكر للحضور على انتظام العمل بالنيابة العامة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، طالبًا نقل تقديره إلى سائر أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لأدائهم الواجب المنوط بهم خلال تلك الفترة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من تقييم إدارة العمل خلال هذه الفترة غير المسبوقة؛ للخروج منها بالنقاط الإيجابية لاستمرار العمل بها وإنمائها، وتحديد النقاط السلبية لمعالجتها وتفاديها مستقبلًا.