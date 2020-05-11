ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الغد وأمطار بنهاية الأسبوع



وفي إطار الحديث عن حالة الطقس المتوقعة، توقع شاهين في تصريح خاص لـ"الدستور" في نهاية الأسبوع، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.





حالة الطقس المتوقعة وأكد شاهين أن نشاط الرياح سيكون محدودًا على مناطق دون الأخرى، بجانب وجود الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر.



حالة الطقس غدًا الثلاثاء 12-5-2020 وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا مع احتمالية ظهور شبورة مائية صباحا، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى. وأكد شاهين أن نشاط الرياح سيكون محدودًا على مناطق دون الأخرى، بجانب وجود الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا مع احتمالية ظهور شبورة مائية صباحا، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



وأوضحت الأرصاد، أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.



ويكون الطقس على شمال وجنوب الصعيد حارا نهارا لطيفا ليلا، كما أنه من المتوقع أن تكون الرياح نشطة تؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية.





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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من اليوم الإثنين، وتسجل الحرارة على القاهرة ٣٢ درجة مئوية.