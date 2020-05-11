الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
الإثنين 11/مايو/2020 - 07:56 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل غائم جزئيا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس على شمال وجنوب الصعيد مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على شماله، لطيف على جنوبه.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 26 15
طنطا 30 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 16
بلطيم 26 17
مطروح 25 14
السلوم 31 16
سيوة 32 16
بورسعيد 25 18
دمياط 25 17
الزقازيق 32 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 26 16
رفح 25 15
راس سدر 33 20
نخل 30 13
نويبع 33 23
طابا 32 20
كاترين 28 11
الطور 29 20
شرم الشيخ 32 22
الغردقة 33 21
مرسى علم 32 21
الفيوم 33 17
بنى سويف 33 17
المنيا 34 17
أسيوط 35 16
سوهاج 35 18
قنا 36 19
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
أبو سمبل 36 22
الوادي الجديد 36 20
شلاتين 33 22
أبو رماد 32 23
حلايب 30 23
راس حدربة 30 24
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس على شمال وجنوب الصعيد مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على شماله، لطيف على جنوبه.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 26 15
طنطا 30 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 16
بلطيم 26 17
مطروح 25 14
السلوم 31 16
سيوة 32 16
بورسعيد 25 18
دمياط 25 17
الزقازيق 32 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 26 16
رفح 25 15
راس سدر 33 20
نخل 30 13
نويبع 33 23
طابا 32 20
كاترين 28 11
الطور 29 20
شرم الشيخ 32 22
الغردقة 33 21
مرسى علم 32 21
الفيوم 33 17
بنى سويف 33 17
المنيا 34 17
أسيوط 35 16
سوهاج 35 18
قنا 36 19
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
أبو سمبل 36 22
الوادي الجديد 36 20
شلاتين 33 22
أبو رماد 32 23
حلايب 30 23
راس حدربة 30 24