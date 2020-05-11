الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل غائم جزئيا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس على شمال وجنوب الصعيد مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على شماله، لطيف على جنوبه.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 17الإسكندرية 26 15طنطا 30 16شبين الكوم 31 17دمنهور 28 16بلطيم 26 17مطروح 25 14السلوم 31 16سيوة 32 16بورسعيد 25 18دمياط 25 17الزقازيق 32 17الإسماعيلية 32 17السويس 32 18العريش 26 16رفح 25 15راس سدر 33 20نخل 30 13نويبع 33 23طابا 32 20كاترين 28 11الطور 29 20شرم الشيخ 32 22الغردقة 33 21مرسى علم 32 21الفيوم 33 17بنى سويف 33 17المنيا 34 17أسيوط 35 16سوهاج 35 18قنا 36 19الأقصر 36 20أسوان 37 21أبو سمبل 36 22الوادي الجديد 36 20شلاتين 33 22أبو رماد 32 23حلايب 30 23راس حدربة 30 24