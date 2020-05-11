السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية

قرّر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، السماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، في القرار رقم 852 لسنة 2020.وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية الأجنبية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.