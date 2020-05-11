خالد أبوبكر لرئيس البرلمان: فاض بنا الكيل

استنكر الإعلامي خالد أبوبكر، طريقة تعامل النائب إلهامى عجينة، مع أطباء وممرضي مستشفى شربين بالدقهلية، ووجه رسالة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، في رسالته، "عاوزين نسمع آراءك في بعض التصرفات، لقد فاض بنا الكيل في بعض الأمور، وحضرتك تعلمها تمامًا، عاوزين محاضرة من حضرتك عن مفهوم الحصانة البرلمانية والخصوصية في عمل الموظف العام ومدى علاقة ذلك، ومدى صيانة القانون بالتوازى مع حق النائب في الرقابة واحترام خصوصية العمل".وواصل: "الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، وكثير من المحامين والقضاة تعلموا في مدرجه، هل مفهوم الحصانة البرلمانية في عهدك تم توظيفه صح؟ علمنا يا دكتور على، إحنا نسينا دروسك زمان، ارجع وقولنا تانى مفهوم الحصانة البرلمانية، لكن الأمر بهذا الشكل خطأ والناس بتنسى مرة واتنين، ونتحمل مرة واتنين وتلاتة، لكن عدم العدل والمساواة بين الناس أو تقبل الإهانة بهذا الشكل أو بآخر أمر لا يرضى أساتذة القانون الكبار".