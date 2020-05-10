«الديهي»: إلهامي عجينة ارتكب جريمة الشروع في قتل أطباء شربين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على فيديو النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، داخل مستشفى شربين، قائلا: "تصرف صادم وقاسي ولا يجب أن يمر مرور الكرام، وما قام به مرفوض شكلًا وموضوعًا".وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن ما فعله النائب مهين بكل ما تعنيه الكلمة، معقبًا ساخرًا: "لو مجدي يعقوب داخل المستشفى كان دخل بتواضع أكثر من إلهامي عجينة".وتابع أن ما قام به النائب إلهامي عجينة إهانة واضحة للدولة بكل مؤسساتها في هذا التوقيت، مشددًا على أن وجود أداة رقابية لدى النائب لا يعطيه الحق في دخول المستشفى بهذا الشكل، ويرفع صوته على العاملين بها، ويدخل المستشفى بشكل مهين وفوضوي، ويقوم بحركات تمثيلية استعراضيه كعادته، ودون كمامات مما يعني ارتكابه جريمة شروع في قتل فربما يكون مصابا بكورونا، ويقوم بإهانة العاملين بالمستشفى والأطباء الذي يعترف الشعب المصري بأكمله بدءًا من رئيس الدولة لأصغر مواطن بدورهم وجهودهم في مواجهة كورونا.وعبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.وأوضح مجلس النقابة أن المذكور قام بنشر فيديو لذلك على صفحته، مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم.وعبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.وأوضح مجلس النقابة أن المذكور قام بنشر فيديو لذلك على صفحته، مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم.