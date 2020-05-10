انتشال جثة عامل من أسفل عقار باب الشعرية المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحت قيادة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، جثة عامل من أسفل العقار المنهار في باب الشعرية.تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة إخطارا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية مفادة انهيار عقار بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن العقار مكون من طابقين انهار كليًا على المحلات الكائنة أسفله.وأسفر الانهيار عن وفاة عامل فى ورشة جراء سقوط الأنقاض عليه، وتم انتشال جثمانه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.