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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين غدًا

الأحد 10/مايو/2020 - 10:41 م
«مصر للطيران
«مصر للطيران
فاتن غلاب
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تغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الإثنين، 4 رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بعدة دول في الخارج، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا رحلتي طيران، تتوجه إحداهما إلى دولة الكويت، والأخرى إلى مدينة تورونتو في كندا، لإعادة العالقين هناك، فيما تسير شركة إير كايرو رحلتي طيران أيضا تتوجهان إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات الكويت الثلاث إلى مطار القاهرة، وتعود الرحلة القادمة من تورنتو إلى مطار مرسى علم.

وتجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحوصات طبية لجميع الركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، من قبل الحجر الصحي بالمطار، ويتم نقل جميعهم بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوم عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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