«التصديري للأثاث» يتوقع زيادة فرص مصر في التصدير بعد كورونا

قال أحمد حلمي، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن أسواق الأثاث تشهد تراجعا غير مسبوق في القوي الشرائية بسبب تأثيرات كورونا وتطبيق قرارات الحظر.وأضاف حلمي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك توقعات بارتفاع صادرات مصر بعد انتهاء تلك الأزمة لدى كثير من الدول.وكانت صادرات الأثاث سجلت تراجعا للعام الثالث على التوالى، حيث تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 18% لتسجل نحو 265 مليون دولار، في مقابل 324 مليون دولار خلال عام 2018، وسجلت 342 مليون دولار خلال 2017، مقابل 395 مليون دولار خلال 2016.وارتفعت واردات العام الماضي من الأثاث بنسبة 15% عن 2018.