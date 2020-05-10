الجيش الليبى يعلن مقتل قائد الفيلق الثانى من مرتزقة تركيا
الأحد 10/مايو/2020 - 09:20 م
وسام عطيةطباعة
أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل قائد ما يعرف بـ"الفيلق الثاني" من مرتزقة تركيا في طرابلس، إثر مواجهات بمنطقة عين زارة، وفقا لما أعلنته فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل.
وأوضح الإعلام الحربي أن قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل الإرهابي السوري محمد هنداوي، قائد الفيلق الثاني من مرتزقة تركيا في ليبيا، خلال عملية نوعية بمحور عين زارة.
وأوضح الإعلام الحربي أن قوات الجيش الليبي تمكنت من قتل الإرهابي السوري محمد هنداوي، قائد الفيلق الثاني من مرتزقة تركيا في ليبيا، خلال عملية نوعية بمحور عين زارة.