26380 وفاة بكورونا فى فرنسا

قالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا ارتفع بواقع 70 إلى 26380 اليوم الأحد، بزيادة أقل من اليوم السابق، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للخروج من إجراءات العزل العام غدا الإثنين.وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة، وهو مقياس رئيسي لقدرة النظام الصحي على التعامل مع الوباء، انخفض بواقع 36 إلى 2776، في تراجع عن ذروة بلغت 7148 في الثامن من أبريل.