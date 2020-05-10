عمر كمال في برنامج شيخ الحارة: علاقتي بجوهرة شغل وأغانينا بتنجح برقصها
الأحد 10/مايو/2020 - 09:28 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
نفى المطرب عمر كمال وجود علاقة عاطفية بينه وبين الراقصة الشهيرة جوهرة قائلا في برنامج شيخ الحارة والجريئة 2020: "ما يربطني مع جوهرة هو العمل فقط وهي في الحقيقة خفيفة جدًا ودمها خفيف، وبترقص بطريقة جديدة وبتنجح شغلنا جدا لما بترقص عليه"، وأرجع سبب تعامل معظم المطربين الشعبين مع جوهرة إلى خفتها في الرقص وطريقتها الجديد.
برنامج شيخ الحارة والجريئة 2020
وأقر المطرب عمر كمال في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، بخطئه في أزمة نقابة الموسيقيين والنقيب هاني شاكر، مؤكدًا عدم الالتزام بكلمتهم بحذف العبارات المسيئة من أغنية بنت الجيران بحفل استاد القاهرة ولكن لم يكن عن قصد، واعترف بأن النقابة قرارها صائب على ما حدث منهم.
وتابع: "النجم الكبير هاني شاكر قيمة كبيرة وفى حته تانية، وأنا اتشرف بس أنه يقول اسمي وعمل فيا جميل أنه يغني لى لحني"، كاشفا عن أنه تم سحب الكارنيه الخاص به لمزاولة الغناء بالفعل بسبب تجاوزات أغنية بنت الجيران في حفل الاستاد لكنه لم يكن موجودا في قائمة المنع وتم اضافته للقائمة بسبب وقوفه بجانب زملائه ودفاعه عن المهرجانات.
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وتابع: "النجم الكبير هاني شاكر قيمة كبيرة وفى حته تانية، وأنا اتشرف بس أنه يقول اسمي وعمل فيا جميل أنه يغني لى لحني"، كاشفا عن أنه تم سحب الكارنيه الخاص به لمزاولة الغناء بالفعل بسبب تجاوزات أغنية بنت الجيران في حفل الاستاد لكنه لم يكن موجودا في قائمة المنع وتم اضافته للقائمة بسبب وقوفه بجانب زملائه ودفاعه عن المهرجانات.