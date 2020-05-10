عمر كمال في برنامج شيخ الحارة: علاقتي بجوهرة شغل وأغانينا بتنجح برقصها

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عمر كمال: «حمو بيكا صاحب فضل علينا.. وشاكوش مش سالك»

وتابع: "النجم الكبير هاني شاكر قيمة كبيرة وفى حته تانية، وأنا اتشرف بس أنه يقول اسمي وعمل فيا جميل أنه يغني لى لحني"، كاشفا عن أنه تم سحب الكارنيه الخاص به لمزاولة الغناء بالفعل بسبب تجاوزات أغنية بنت الجيران في حفل الاستاد لكنه لم يكن موجودا في قائمة المنع وتم اضافته للقائمة بسبب وقوفه بجانب زملائه ودفاعه عن المهرجانات. وتابع: "النجم الكبير هاني شاكر قيمة كبيرة وفى حته تانية، وأنا اتشرف بس أنه يقول اسمي وعمل فيا جميل أنه يغني لى لحني"، كاشفا عن أنه تم سحب الكارنيه الخاص به لمزاولة الغناء بالفعل بسبب تجاوزات أغنية بنت الجيران في حفل الاستاد لكنه لم يكن موجودا في قائمة المنع وتم اضافته للقائمة بسبب وقوفه بجانب زملائه ودفاعه عن المهرجانات.





وأقر المطرب عمر كمال في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، بخطئه في أزمة نقابة الموسيقيين والنقيب هاني شاكر، مؤكدًا عدم الالتزام بكلمتهم بحذف العبارات المسيئة من أغنية بنت الجيران بحفل استاد القاهرة ولكن لم يكن عن قصد، واعترف بأن النقابة قرارها صائب على ما حدث منهم.