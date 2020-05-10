عمر كمال: «حمو بيكا صاحب فضل علينا.. وشاكوش مش سالك»

قال مطرب المهرجانات عمر كماال، إن حمو بيكا له فضل كبير عليه وعلى حسن شاكوش، موضحًا أنه كان السبب في تقديمهم للناس.وأضاف عمر كمال في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس: "حمو بيكا سبب من أسباب إننا نتعرف للناس، واللي يقول غير كده ناكر للجميل، هو براند المهرجانات في مصر، معروف وقناته متشافة".ولفت عمر كمال، إلى أن أول مهرجان له حقق 15 مليونا، قبل اغنية بنت الجيران.وعن وصف حمو بيكا لهم بأنه القائد وهم العساكر، قال عمر: "حمو بيكا قلبه أبيض بس شاكوش مش سالك تجاه اللي حواليه".وأرجع عمر سبب سحب الكارنيه منه، إلى "جدعنته" مع أصحابه، قائلا: "لما طلع قرار المنع مكنش اسمي معاهم لأني نقابي، ولما اتكلمت وقلت مكنش قصدنا.. اتفصل لي قرار مخصوص".