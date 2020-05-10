العراق يفرض حظرًا شاملًا للتجول خلال عيد الفطر

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق، مساء اليوم الأحد، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد عقدت، اجتماعها اليوم، برئاسة الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من كورونا.كما قررت اللجنة أن يكون حظر التجول من الساعة الخامسة مساء الى الخامسة صباحا، بخلاف فرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر.من ناحيته، أكد الكاظمي أن جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها، مطالبا بمضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات.