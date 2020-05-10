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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حمو بيكا يعتذر لـ حلمى بكر.. ورامز جلال: باخد حق نقابة الموسيقيين

الأحد 10/مايو/2020 - 07:44 م
حمو بيكا
حمو بيكا
سناء إسماعيل
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وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة اعتذار للموسيقار حلمي بكر بعد طلب رامز جلال منه ذلك، والذي انتقد صوته قبل ذلك وسقط في لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا


وقال حمو بعد وقوعه ضحية لمقلب رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "بعتذر يا حلمي يا بكر ولكن لن اعتزل الغناء".

وخلال الحلقة طلب منه رامز جلال غناء "جبار"، للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وهو الأمر الذي رفضه في البداية ولكنه استجاب له بعد ذلك وهو الأمر الذي أدى لسخرية رامز من صوته، ورد حمو بيكا على سخرية رامز جلال من صوته مؤكدًا أنه مؤديًا وليس مغنيًا.

وقال رامز جلال: "الممثلين بتاخد حق نقابة المهن الموسيقية، مرضي يا أستاذ هاني مرضي يا أستاذ حلمي بكر".

يذكر أن برنامج رامز جلال، يعرض عبر فضائيةmbc مصر، في تمام الساعة السادسة والنصف، ويقوم البرنامج على استضافة مشاهير نجوم الفن والرياضة والإعلام.

ومن أهم النجوم الذين وقعوا ضحية له غادة عادل، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وريهام عبدالغفور، وفيفي عبده، وعبدالله بالخير، وحسن شاكوش، وباسم ياخور.

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