التحقيق في دهس محامي لضابط بكمين المنصورة أثناء الحظر

طالبت نيابة قسم أول المنصورة بسرعة تحريات إدارة البحث الجنائي في واقعة قيام محامى بدهس ضابط تابع لمديرية أمن الدقهلية والتحفظ على الكاميرات المحيطة بالمكان، وذلك أثناء وقوفه في خدمته بكمين خاص بحظر التجوال.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بتعرض ضابط لإصابات بسبب كسر أحد الأشخاص لكمين في ساعات الحظر مساء يوم الجمعة الماضية وهروب قائد السيارة.وتم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وآخر بالوجه وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.وبسؤال الضابط الضابط كريم محمد عرفة معاون مباحث قسم أول أقر بالواقعة لرفض المحامى قائد السيارة تسليم الرخصة، بعد أن طلبها الضابط لأن المحامي ليس من الفئات المستثناة من تطبيق قرار الحظر.وتم ضبط المحامي "محمد"، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق ونفى المحامي الواقعة، مؤكدا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم إبرازه كارنيه المحاماة.