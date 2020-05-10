ضبط 5006 متهمين باختراق حظر التجوال في المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5006 متهمين بمخالفة قرار حظر التجوال في المحافظات، وضبط 1260 سيارة مخالفة، و129 دراجة نارية مخالفة، 165 مركبات "توكتوك" مخالفة، خلال حملة لضبط مخالفي قرار الحظر.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها لضبط المخالفين.