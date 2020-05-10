وصول 298 مصريًا عالقًا بواشنطن إلى مرسى علم (صور)

وصلت صباح اليوم الأحد، رحلة طيران قادمة من واشنطن منذ قليل مطار مرسي علم وعلى متنها 298 راكبا من المصريين العالقين في أمريكا، وهى الرحلة السادسة القادمة من أمريكا ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا طول مدة الإقامة 14 يومًا.