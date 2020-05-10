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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إياد نصار يهدد غادة عادل بالقتل فى «ليالينا»

الأحد 10/مايو/2020 - 03:36 ص
مسلسل ليالينا
مسلسل ليالينا
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "ليالينا"، بعلم غادة عادل "مريم"، بما يفعله زوجها إياد نصار "هشام"، وعمله غير المشروع في العملة، وتنتوي تقديم بلاغ فيه، في النيابة، إلا أنها بعد تفكير كبير تقوم بتغير أفكارها، خوفًا على ابنتها "جميلة" التي فقدت بصرها وتعاني من مشاكل نفسية كبيرة.

وعلى نفس المنوال يعلم "هشام"، بأن زوجته تحاول الإبلاغ عنه وأنها ذهبت إلى مديرية الأمن من أجل وضعه في السجن بسبب ما يفعله من أعمال غير مشروعة، ليقوم بتهديدها بالقتل، إذا فكرت في فعل هذا مرة أخرى، لتتخوف "مريم" منه وتدخل في نوبة حزن وبكا شديدة.

وتستكمل الأحداث بخطبة "فاطمة" هاجر الشرنوبي، حيث تقام أجواء احتفالية بسيطة تتذكر على إثرها صابرين "رقية" زوجها، وكيف تتمنى أن يكون بينهما في هذه الليلة، وتزيد أوجعها بسبب ما حدث لنجلها الذي بتر ساقه في حادث سيارة.

وتتواصل الأحداث بمعرفة "رقية" أن أبنها "راضي" وقع في حب "بدرية" نهى عابدين، ومع ذلك يؤكد لها بأن الموضوع معها قد انتهى تمامًا، بعدما طلبت منه ذلك، لتقوم روقية بالاتصال بها وتقوم بمقابلتها للتحدث عن الأمر.

وتقابل روقية "بدرية" في أحد الاماكن العامة وتسألها عن أسباب تركها لـ"راضي"، لتقول لها بأنها لن تتزوج من شخص عاجز لا يستطيع الحركة بعد قطع ساقه، وهو ما يدخل "روقية" في حالة صدمة شديدة، لما فعلته وطريقتها في الكلام.

وتنتهي الأحداث بمساعدة "جلال" خالد الصاوي، لنجلة شقيقه "جميلة"، حيث يقوم بالخروج معها في كل مكان من أجل أن يجعلها تستكمل حياتها بشكل طبيعي بعدما تعرضت لصدمة كبيرة بسبب ما حدث لها، كما يحاول أن يجعلها أكثر تثقيفًا، فيتحدث معها عن كل ما يتواجد في الحياة، وهو ما يزيد من روحها المعنوية كثيرًا.

وتدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، والمسلسل من بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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