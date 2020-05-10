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أحمد موسى: «اللى ينزل الشارع يستحمل العقاب» (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 02:47 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعله جيشنا العظيم من عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية غير مسبوق ولم يفعله أي جيش على مستوى العالم.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "صوتي راح واتنبح حرام عليكم أنتم بتنتحروا وأنا خايف عليكم".

وأكد أنه لو لم يتم اتخاذ قرارات قوية في العيد سيكون هناك أزمة كبيرة لن نقدر على مواجهتها ولا بد من قرارات قوية و"اللي ينزل الشارع يستحمل العقاب".

وتابع: "الدولة التزمت بما عليها وماذا تفعل لكي يلتزم المواطن؟"، مردفًا: "مش هقول لحد متنزلش شغلك بس خاف على نفسك والتزم بالإجراءات".

وكشف أن هناك بعض المصابين المتواجدين في العزل جاءت لهم زيارات خلال فترة للعزل، قائلًا: "مش للدرجادي عاوزين شوية وعي".

وأردف موسى أن أماكن العزل لا يمكن تركها للأمن الإداري لأنهم موظفون ويجب وضعهم تحت حراسة الداخلية لمنع الزيارات للمقيمين في العزل.

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