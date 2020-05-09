وائل الإبراشي: مسلسل «الاختيار» يفضح خداع الإرهابيين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الجماعات الإرهابية تستخدم الآيات القرآنية من أجل القتل والسلب باسم الدين الإسلامي، والإسلام منهم بريء تمامًا، موضحا أنهم يلعبون في أدمغة الصغار والشباب ببعض الأدبيات القديمة القائمة على الحاكمية ومحاربة الطاغوت، على خلاف حقيقة الدين الإسلامي، متابعا: "أدبيات الجماعات الإرهابية قائمة على محاربة حكام الطاغوت، ومناصري المسيحيين واليهود، ويقدمون بعض الصور المخادعة التي تتشح زيفًا بالإسلام والآيات القرآنية".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مسلسل "الاختيار"، يعد ملحمة وطنية، ويعالج عبث الإرهاب بالنشء والشباب على مدى السنوات الماضية، والقتل والتدمير باسم الإسلام والدين الإسلامي منهم براء.ولفت مقدم البرنامج إلى أن الجماعات الإرهابية تقتل باسم الدين، ويستخدمون القرآن الكريم لخداع الناس، وعليه لا بد من تفنيد هذا الأسلوب وفضحه، بشكل مستمر.